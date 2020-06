“Palazzo d’Inverno”: così, chi resta a Cagliari d’estate dopo il lungo periodo di lockdown, avrà una meta sicura nelle serate all’aperto: il Cortile dello spazio 040 in Via Calamattia 21, che ospiterà gli oltre 20 eventi dal vivo di “Musica all’improvviso”.

Si tratta di una rassegna musicale che spazierà tra molteplici generi, dal soul al funky, dal blues al reggae sino al pop e rock, per regalare al pubblico un’offerta diversificata con straordinari artisti della scena isolana. Sarà una vera e propria piattaforma di sperimentazione che accompagnerà la ripresa dello spettacolo dal vivo nel rispetto delle misure previste dalla legge.

Questa prima edizione della rassegna “Musica all’improvviso” offrirà un palco a molti artisti cagliaritani e ai cittadini che dal 23 giugno al 30 luglio, potranno finalmente assistere a uno spettacolo live a partire dalle ore 21,30.

L’Associazione Culturale “Palazzo d’Inverno” riprende l’attività concertistica

Si inizia martedì 23 giugno con “Azzurra – A Light Blue Duo” che porta la firma di uno dei talenti più interessanti del panorama musicale isolano, Azzurra Parisi, giovane vocalist e musicista dall’inesauribile energia e qualità performatiche. Il concerto, (Azzurra Parisi voce e percussioni minori – Daniele Serpi piano), è un’inebriante viaggio tra i generi più disparati, in cui si intrecciano melodie soul, country, blues a ritmi swing e rock’n roll. La musica d’impatto e la voglia di sognare che questi generi trasmettono, si coniugano armoniosamente ai contenuti delle liriche che portano messaggi sociali e umani di alto valore.

Si prosegue mercoledì 24 giugno con “Anabel e la sua Musica Tradizionale Cubana“, un attesissimo ritorno sulla scena di una una vocalist che ormai da anni espande la sua professionalità e talento in palchi e luoghi di prestigio, presentando un raffinato collage di repertori che tracciano un vero e proprio excursus nella musica cubana, partendo dalle matrici ma esaltando anche le rivisitazioni ed evoluzioni che l’originario sound caraibico ha sviluppato nel tempo. Forte del trascinante temperamento cubano, Anabel Rodriguez intreccia in modo eclettico e versatile voce, musica, dialogo e movimento per un risultato finale che conferisce al live totale pienezza artistica.

Giovedì 25 giugno sarà poi la volta del live “Faith Express” animato da Federica Parisi (voce e cajon) e Rubens Massidda (chitarra e voce). Un avvincente e suggestivo itinerario sonoro fra intramontabili ritmi soul, funky, reggae, pop e rock, interpretati con straordinaria incisività ed estro da due artisti di indiscutibile talento e inventiva performativa.

Chiude la prima tranche di appuntamenti martedì 30 giugno, Alberto Sanna con “One Man Band“, una performance davvero unica nella quale, in magnifica solitudine, Alberto Sanna suona contemporaneamente: con le mani la chitarra acustica, con la bocca la voce e le armoniche e con i piedi una grancassa, un rullante, un charleston … e in alcuni brani una loop station applicata alla chitarra. Un originale progetto capace di sposare una particolarissima sensibilità musicale con una spettacolare capacità di coordinazione fisica.

In repertorio naturalmente le sue canzoni originali, ma anche i classici del rock e del blues di ogni tempo, swing, r’n’r e canzone d’autore.

Per rendere la partecipazione ai concerti sicura e responsabile, secondo le attuali norme in vigore in materia di contenimento al Covid 19, è obbligatoria la prenotazione dei tavoli al numero telefonico dello 040 Zeroquaranta 070501166. Durante le serate, sarà possibile degustare bevande e pietanze, secondo un menù ricco e gustoso.

Tutti gli appuntamenti sono organizzati dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport e il Comune di Cagliari Assessorato alla Cultura, Spettacolo e Verde pubblico.