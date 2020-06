Ospedale Paolo Merlo: Li Gioi (m5s) replica a Giagoni (Lega)

“Le mie dichiarazioni sull’effettivo depotenziamento dell’Ospedale Paolo Merlo di La Maddalena sono state rilasciate dopo un accurato sopralluogo che ho effettuato lunedì mattina e durante il quale sono stato accompagnato dal responsabile sanitario della struttura, il dottor Salvatore Mariolu. Pertanto vorrei precisare che le gravi criticità riscontrate in quell’occasione non sono affatto sintomo di un “paventato rischio di depotenziamento” come minimizzato dal collega della Lega Dario Giagoni, ma piuttosto sono dimostrazione chiara e lampante di uno smantellamento dell’ospedale iniziato da diversi anni e acuito dal recente provvedimento della Giunta Solinas”.

“Le problematiche riscontrate, inoltre, sono state presentate dal sottoscritto con intento propositivo e senza alcuna nota polemica affinché si possa intervenire immediatamente per restituire all’ospedale maddalenino i servizi e il personale di cui è stato privato attraverso una mini riforma ad hoc che ci consenta di non far dipendere le sue sorti dalla riforma sanitaria, che sicuramente avrà tempi ben più lunghi. Invito infine il consigliere Giagoni ad intervenire nel merito delle questioni e, qualora lo ritenga opportuno, di comunicarci quali sono invece le proposte concrete del suo partito per il Paolo Merlo e per i cittadini di La Maddalena che da troppo tempo rivendicano il diritto di potersi curare in loco”.