Da martedì 16 giugno il Servizio di Igiene e sanità pubblica della Ats-Assl Oristano, riavvierà l’attività dedicata alle certificazioni medico-legali, che era stata temporaneamente sospesa a causa dell’emergenza Coronavirus, quindi, si potranno nuovamente richiedere tutti quei certificati necessari per la patente di guida, patente nautica, porto d’armi ed altri certificati sanitari previsti dalla normativa necessari ad attestare l’idoneità psicofisica del richiedente.Nell’ambulatorio di Igiene Pubblica di via Carducci, 35 ad Oristano, il servizio dedicato alle certificazioni medico-legali, sarà operativo tutti i martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle 17.30, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anticovid, per evitare assembramenti e garantire un adeguato distanziamento fisico e temporale,, chiamando al numero 0783.317022 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30 o il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00 (sono già aperte le prenotazioni)., il servizio di certificazione medico-legale, sarà operativo nei giorni e negli orari d’apertura di ciascuno e dove, considerato il minor afflusso di utenti,, senza un preventivo appuntamento telefonico, ma sempre uno alla volta, rispettando le distanze di sicurezza.In ogni caso,gli utenti dovranno sempre presentarsi alla visita muniti di mascherina e non accompagnati.

Rosy Massa