Il Gruppo Consiliare dei F.lli d’Italia ha presentato in data odierna la mozione urgente con oggetto: “RIPRISTINO PRESTAZIONI SANITARIE PER I PAZIENTI NON COVID 19 con la quale richiede l’istituzione di una “COMMISSIONE SPECIALE A TUTELA DELL’UTENZA SANITARIA LOCALE”.

Si riporta di seguito il documento ufficiale: 22 06 2020 MOZIONE RIPRISTINO PRESTAZIONI SANITARIE PER I PAZIENTI NON COVID 19