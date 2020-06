Il presidente convoca una seduta pubblica del Consiglio Comunale per il giorno 30 Giugno 2020 (Martedì) alle ore 18:00 e in eventuale prosecuzione e/o 2ª convocazione per il giorno 02 Luglio 2020 (Giovedì) alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi.

Di seguito il documento ufficiale:

Consiglio comunale – In aula il 30 giugno e il 2 luglio