Il 3 e 5 giugno 100 album degli Amici cucciolotti ognuno con 100 figurine per i bambini oristanesi

“È una bella iniziativa che l’ENPA vuole dedicare ai bambini oristanesi per sensibilizzarli al rispetto e all’amore per gli animali – spiega l’Assessore Carmen Murru -. Nelle scorse settimane iniziative simili sono state realizzate in numerose altre città d’Italia grazie all’iniziativa dell’editore Dario Pizzardi che, durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, ha deciso di regalare decine di migliaia di album “Amici Cucciolotti” e milioni di bustine di figurine ai bambini delle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è coordinata a livello territoriale dai volontari delle sezioni locali dell’Ente Nazionale Protezione Animali in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e con l’Assessorato ai servizi sociali”.

“Ogni anno i volontari Enpa sensibilizzano grandi e piccini al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso gli album e i suoi contenuti educativi – prosegue l’Assessore Murru -. In questi anni il valore complessivo delle donazioni di Pizzardi Editore per iniziative in difesa degli animali, dell’ambiente e per sostenere progetti sociali rivolti ai bambini ha raggiunto la cifra di 5 milioni di euro”.

Sulle pagine e sulle figurine degli Album “Amici Cucciolotti”, i bambini trovano tanti stimoli divertenti e imparano molte informazioni sugli animali e sulle problematiche ambientali diventando protagonisti di un processo di cambiamento, verso un mondo migliore e più “cucciolotto”, che inizia dai piccoli gesti quotidiani. L’album risulta quindi essere un appassionante strumento ludico-didattico che coinvolge i bambini e che in questo periodo durante il quale non possono frequentare la scuola fornisce loro l’occasione di imparare qualcosa di nuovo.

La distribuzione gratuita degli album e delle figurine è in programma nello spazio comunale dello SMART di Torangius mercoledì 3 e venerdì 5 giugno, dalle 10 alle 12.