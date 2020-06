Oristano. Aggiudicati lavori per lo Skatepark

Il Comune di Oristano ha aggiudicato i lavori per la costruzione dello Skatepark presso lo spazio giovani di Sa Rodia.

I lavori sono stati affidati alla ditta AG costruzioni di Pinerolo che ha presentato un’offerta con un ribasso del 19,85% sul prezzo a base di gara di 64 mila euro.

“Il progetto per l’impianto sportivo attrezzato per la pratica dello skateboard potrà essere realizzato grazie al determinante contributo della Fondazione di Sardegna che tante volte in questi anni ha sostenuto lo sforzo dell’Amministrazione a favore dello sport e dei giovani – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -. La realizzazione di questo impianto era uno degli impegni assunti in campagna elettorale e per questo motivo è stato inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche 2019-2021. Se ne sentiva particolare necessità perché le richieste degli appassionati di questo sport sono moltissimi ed era ormai indispensabile individuare aree idonee per praticarlo”.

“La pratica di questa disciplina è nata all’inizio degli anni ’50 in California e si è diffusa in Italia a partire ai primi anni ’80. Da allora ha avuto una grande diffusione tanto che a metà degli anni ’90 sono nel nostra paese sono nati i primi skatepark – osserva l’Assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Maria Bonaria Zedda -. Lo skateboard è una disciplina sportiva riconosciuta a livello nazionale dal C.O.N.I., che attraverso la Federazione Italiana Sport Rotellistici (F.I.S.R.) organizza ogni anno campionati italiani. In Sardegna lo skateboard risulta sempre più amato e praticato dai giovani, spesso costretti, a causa della mancanza di idonee strutture, a praticare questa attività in luoghi poco consoni, come le strade pubbliche, utilizzando gli elementi dell’arredo urbano quali marciapiedi, scalinate e corrimani. L’utilizzo di queste strutture oltre a creare problemi per la sicurezza dei passanti, provoca un notevole degrado delle strutture utilizzate, e potrebbe risultare pericoloso per gli stessi skaters. Per questo motivo la Giunta Lutzu ha deciso di accogliere le sempre richieste degli skaters locali e dotare la città di una struttura adeguata alle loro esigenze, inserendola in un contesto ad alta vocazione sportiva”.

Lo Skate Park sorgerà in prossimità del Centro Giovani, nello spazio all’aperto all’interno dell’area delimitata della struttura di Sa Rodia su una superficie a forma di “L” di 300 metri quadrati.

“Sarà un impianto moderno e innovativo che saprà incontrare il favore dei giovani e non solo di quelli oristanesi – spiega l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. La costruzione dello skatepark inizierà a fine estate. Una volta conclusi i lavori il nuovo impianto assolverà a molteplici funzioni: oltre a favorire l’attività motoria, offrirà ai ragazzi la possibilità di divertirsi senza danneggiare elementi di arredo urbano come scalinate, corrimano e marciapiedi e senza mettere a rischio la propria e altrui incolumità”.