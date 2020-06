Nuvola è tornata nella sua casa nel Sinis. L’esemplare di tartaruga caretta caretta ha solcato le onde del mare, nuovamente libera, fra gli applausi di molte persone.

Un pescatore di Cabras, Alessandro Piscedda, ha rinvenuto Nuvola a febbraio, quando era rimasta impigliata nelle reti e stava per affogare.

Dopo le cure del CreS, stamattina alle 10:30 a San Giovanni di Sinis Nuvola è tornata nel mare.

La giornata mondiale degli oceani

Quest’anno la giornata mondiale degli oceani è dedicata all’innovazione per un oceano sostenibile. Per celebrarla, l’Area marina protetta del Sinis e l’Area marina protetta di Capo Carbonara a Villasimius le libereranno quasi nello stesso momento.

Le due Aree marine protette sono unite nella rete regionale per la conservazione della fauna marina della Sardegna, coordinata dall’Assessorato della difesa dell’ambiente – servizio tutela della natura, e il Centro di Recupero del Sinis, Cres.

Una realizzazione quasi in contemporanea

Per la prima volta quest’anno si è realizzata una liberazione quasi in contemporanea tra due Aree marine protette. La volontà è di portare all’attenzione di tutti l’importanza di questa giornata e il ruolo fondamentale che i mari e gli oceani rivestono per la vita sulla terra. L’invito è sempre quello di tenere dei comportamenti rispettosi dell’ambiente, perché le azioni dell’uomo non alterino ulteriormente l’ecosistema.

