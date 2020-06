Il nuovo singolo del cantautore Alessio Lanza è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Il brano è intitolato “Odiami Amami” e si tratta di una ballata rock dal sapore nostalgico quasi come a voler rappresentare una dichiarazione d’amore effettuata tra chitarre distorte e ritmi rock.

Nel nuovo singolo di Alessio Lanza si sentono forti influenze dei Timoria ma con l’aggiunta del tocco personale e riconoscibilissimo del cantautore.

Chi è Alessio Lanza

Alessio Lanza è un artista poliedrico.

Cantautore, chitarrista della Rock Band Woda Woda, attore e scrittore.

Odiami Amami è il secondo singolo, che segue il brano Il Re del Nulla (in duetto con Massimo Montecucco frontman degli Woda Woda).

Al momento sono in preparazioni nuovi brani che verranno distribuiti nel corso del 2020 e del 2021.

In un suo post si legge: “Passare la quarantena con voi cercando di unire attraverso la musica e stringendo nuove e belle amicizie non ha avuto prezzo.

Vi ringrazio uno per uno sperando di vederci presto dal vivo con la musica che vive in ognuno di voi per condividerla assieme.

E come ho detto nella diretta la MUSICA È UNIONE LA MUSICA È TERAPIA LA MUSICA È AMORE.

Un abbraccio sincero e Grazie a tutti.”

Molto empatico e sempre vicino ai followers, riceve numerosissimi attestati di stima e di affetto sui social.

Dove trovare le informazioni e gli aggiornamenti

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla pagina Facebook di TILT MUSIC PRODUCTION:



https://www.facebook.com/tiltmusicproduction

e su quella personale dell’Artista:

https://www.facebook.com/lanzaalessio

