Nuovo Dpcm: calcetto e altri sport di contatto dal 25 giugno. Discoteche ancora chiuse

“Da oggi riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse, la Coppa Italia di calcio ad esempio, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli delle federazioni, così come le attività di sale giochi, sale bingo, sale scommesse, a condizioni che le regioni abbiamo accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologici”.

Bisognerà invece aspettare il 25 giugno per poter ricominciare a praticare gli sport di contatto amatoriali, come il calcetto e, anche in questo caso, il sì sarà subordinato alla decisione delle regioni, oltre che a quelle dei Ministeri di Sport e Salute.

“Restano sospese, invece, le attività delle sale da ballo e discoteche all’aperto e al chiuso. Sospese ancora fino a domenica 14 giugno fiere e congressi. I corsi professionali si potranno fare in presenza mentre saranno consentite le attività nei centri termali, culturali, benessere e centri sociali sempre con la compatibilità della situazione epidemiologica”.