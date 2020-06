Nuovo appuntamento di Caleidoscopi musicali

Venerdì 5 giugno arriva il secondo appuntamento della settimana per Caleidoscopi musicali, gli incontri che il Conservatorio di Cagliari propone per illustrare le diverse opportunità lavorative derivanti dagli studi in Conservatorio.

Alle 18,30, nella piattaforma digitale Zoom, si parlerà della Dimensione corporea nella didattica a distanza. Insieme a esperti di chiara fama nazionale saranno esaminate le attività didattiche che vedono la dimensione corporea e il movimento in relazione alla musica come parametro fondamentale. Il tema sarà affrontato su più livelli, sia in relazione all’esecuzione musicale, che in relazione alla fascia d’età dei piccolissimi, che alla disabilità.

Interverranno per l’occasione Stefania Donda, psicomotricista ad indirizzo musicale, Modello we-out, rivolto a persone con autismo (Isola D’Elba), Elisa Galli, neuropsicomotricista, Valeria Marsheva, musicoterpista, Metodo d’accordo-Psicomotricità in musica , Seregno (MI), Marina Maffioli, danzeducatrice, FAR (Formazione, Azione, Ricerca) Mousike, Bologna, Sabine Oetterli, formatrice e insegnante, esperta del metodo Jaques-Dalcroze, Associazione Italiana Jaques-Dalcroze, Roma.

Durante l’incontro, inoltre, Maria Lucia Costa, docente di Pianoforte al Conservatorio di Cagliari, presenterà “La coordinazione motoria nella performance pianistica, Taubman Inspired“, laboratorio di coordinazione motoria nella performance pianistica che partirà il 9 giugno e si avvarrà, tra gli altri, dell’intervento di un autorevole esperto come Franco Marcello, allenatore e docente all’Università telematica San Raffaele.

Modera la serata Elisabetta Piras, ideatrice del progetto e docente al “Palestrina”.

Caleidoscopi musicali vuole creare occasioni di riflessione insieme a personalità nazionali e internazionali rappresentative del vasto ventaglio di possibilità di carriera offerte dopo gli studi in Conservatorio.

Durante gli incontri sarà possibile partecipare attivamente con domande e considerazioni attraverso la chat del meeting, mentre per interessi specifici si può inviare una mail a angheloruiu@yahoo.it, all’attenzione della dott. Elisabetta Piras.

Per informazioni, link e codici di accesso al webinar si può cliccare su: https://clikka.net/IVE9L oppure si può visitare la pagina Facebook del Conservatorio di Cagliari.