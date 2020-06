Nuoro. Centro Estivo Senza Pensieri 2020 – Aperte le iscrizioni

L’Assessorato Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Politiche per la Casa del Comune di Nuoro, attraverso il Centro Etico Sociale Pratosardo gestito dalla Lariso cooperativa sociale onlus, promuove il Centro Estivo Senza Pensieri, gratuito per le famiglie nuoresi.

Organizzazione

Le attività proposte si andranno a configurare come un Centro Ricreativo Estivo e saranno organizzate seguendo scrupolosamente le disposizioni e gli orientamenti delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 elaborate dal Dipartimento politiche per la famiglia con il contributo scientifico della Società italiana di pediatria e d’intesa con diversi Ministeri, conferenza Regioni, unione Province e associazione Comuni italiani.

Metodologie Didattico Educative

La proposta è concepita per consentire ai bambini e ai ragazzi di riprendere pratiche a lungo precluse, oltre che per favorire la conciliazione famiglia-lavoro dei genitori.

Un’esperienza che sarà nel contempo educativa e ricreativa sarà incentrata sui bisogni e sugli interessi di bambini e ragazzi, specie dopo gli inaspettati mesi di isolamento forzato. L’obiettivo comune e prioritario il benessere e divertimento, che passa attraverso il collaudo di momenti di vita comunitaria in microgruppo, la necessità/opportunità di guardare con altri occhi gli ambienti naturale e sociali della propria città, la scoperta delle proprie o altre capacità in nuovi contesti. Qualsiasi azione programmata privilegerà comunque la dimensione del Gioco. Aree di attività:

1. Espressività/sentimento: teatro

2. Movimento: piscina e giochi all’aperto

3. Manualità: Ecodesign, disegno, pittura, murales

4. Strategia-Logica: giochi di società

Informazioni Generali

1. Periodo di realizzazione : dal 22 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020

: dal 22 Giugno 2020 al 31 Luglio 2020 2. Luogo : Centro Etico Sociale Pratosardo, via Bellisario, 61 (Pratosardo NU)

: Centro Etico Sociale Pratosardo, via Bellisario, 61 (Pratosardo NU) 3. Giorni settimanali : dal lunedì al venerdì

: dal lunedì al venerdì 4. Orari giornalieri di funzionamento : 8.00 – 13.00

: 8.00 – 13.00 5. Trasporto : garantito con autobus privato sino a 24 posti

: garantito con autobus privato sino a 24 posti 6. Turni: due settimane con un massimo 28 bambini per turno

– 1° turno dal 22/6 al 3/7

– 2° turno dal 6/7 al 17/7

– 3° turno dal 20/7 al 31/7

Centro Estivo

I turni saranno assegnati d’ufficio in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e tenendo conto sin dove possibile delle indicazioni fornite. Qualora le domande pervenute non coprissero i turni disponibili, sarà possibile per i minori ripetere l’esperienza.

Beneficiari

Il progetto si rivolge a un numero totale di 84 bambini e bambine residenti nella Città di Nuoro alla data di iscrizione, di età compresa tra i 6 gli 11 anni (la quota del 30% è riservata ai nuclei familiari indicati dal Servizio Sociale del Comune di Nuoro). Saranno accolti massimo 28 bambini e bambine per ciascun turno, suddivisi in sottogruppi da massimo 7 componenti.

Articolazione di dettaglio

8.00: Fermata in Piazza Italia

8.05: Fermata in Piazza Veneto

8.10: Fermata in Via Mannironi fronte Ospedale

8.30: Triage. Accoglienza scaglionata; igienizzazione mani; verifica temperatura corporea.

9.00–10.30: Realizzazione delle attività in microgruppi da 7 bambini/bambine più educatore.

10.30-10.40: Igienizzazione mani

10.40-11.15: Merenda (Ciascun bambino o bambina dovrà consumare esclusivamente il proprio pasto)

11.15-12.30: Realizzazione delle attività programmate

12.30: Uscita

12.50: Arrivo in Via Mannironi fronte Ospedale

12.55: Arrivo in Piazza Veneto

13.00: Arrivo in Piazza Italia

Requisiti di accesso e priorità

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti nel Comune di Nuoro con minori di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I posti a disposizione saranno assegnati, sino ad esaurimento, secondo le seguenti priorità:

1. Nuclei familiari residenti nel Comune di Nuoro che siano in almeno in una delle seguenti condizioni:

lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; titolari di partite IVA , ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; privi di reddito di lavoro o di impresa.

2. Altri nuclei familiari residenti nel Comune di Nuoro;

3. Ordine cronologico; a parità di requisiti farà fede la data e l’orario di invio della domanda.

Candidature

La domanda di partecipazione potrà essere presentata in due modalità:

ON LINE ( clicca su questo link per compilare il modulo ), sul modello predisposto da Lariso nella forma di autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successivamente accompagnato da copia di un documento di identità valido inviato via e mail all’indirizzo cesp@lariso.it, pena l’inammissibilità della domanda;

( su questo link per compilare il modulo ), sul modello predisposto da Lariso nella forma di ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e all’indirizzo cesp@lariso.it, pena l’inammissibilità della domanda; CARTACEA, sul modello predisposto da Lariso nella forma di autocertificazione (pdf – 382KB) ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 disponibile presso la segreteria del Cesp in via Marisa Bellisario, 61 Pratosardo Nuoro o scaricabile dai siti

www.comune.nuoro.it e www.lariso.it . La domanda dovrà essere accompagnata da copia di un documento di identità valido pena l’inammissibilità. La segreteria accoglierà le domande dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Scadenza

Le domande ON LINE e CARTACEE dovranno pervenire entro e non oltre la data del 15 GIUGNO 2020 alle ore 12.00

Informazioni

Disponibili sul sito www.comune.nuoro.it e sul sito www.lariso.it – e mail cesp@lariso.it

Tel 0784294199 – 0784232840

Scarica l’avviso pubblico (pdf – 265KB)

Scarica il modulo di domanda (pdf – 382KB)