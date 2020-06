Chitarrista e compositore di origine sarda (nato ad Iglesias) da sempre affianca agli studi classici – che lo hanno portato a diplomarsi col massimo dei voti in chitarra classica – un profondo interesse per il jazz e la musica popolare.

Ha collaborato per anni con il compianto Andrea Parodi (ex voce dei Tazenda) di cui è stato chitarrista e arrangiatore.

Ha collaborato per oltre 10 anni con il leggendario chitarrista americano Al Di Meola che di lui ha dichiarato:

“Peo Alfonsi is one of the most sensitive and wonderfully expressive guitar players in this new generation I have heard in a long time. His creativity with his modern approach to playing has created his own expressive uniqueness one should hear…”