Nota dell’assessore Frongia all’Anas per progettare la Trasversale Sarda Tortolì-Oristano

“Il Sindaco Cannas accoglie positivamente la lettera dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto Frongia indirizzata all’amministratore delegato dell’Anas per la progettazione della Trasversale Sarda, tra Tortolì e Oristano, che collegherebbe le coste Ovest ed Est della Sardegna.

Un progetto importante di cui si parla da tanti anni e che si spera possa finalmente vedere luce. Strategico per il rilancio del nostro Porto e Aeroporto, delle aree industriali e produttive del nostro territorio. Una viabilità che dimezzerebbe i tempi di percorrenza, senza dove essere costretti ad attraversare Cagliari o Nuoro, e mettendo in sicurezza il collegamento coast to coast. Un’arteria che può essere decisiva per mettere in contatto aree ad alta vocazione turistico ambientale e le zone interne.