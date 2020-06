Motopesca Maleno. Deceduto marittimo di 57 anni.

Motopesca Maleno. Nella mattinata odierna, la Sala Operativa di Cagliari riceveva segnalazione inerente la scomparsa di un membro dell’equipaggio, di nazionalità Tunisina di 57 anni.

Sono scattate immediatamente le ricerche del pescatore con l’impiego della motovedetta CP 811 della Guardia Costiera ed è statoa richiesto l’intervento dei mezzi navali e subacquei dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo è giunta una segnalazione da parte di un passeggero di un traghetto in ingresso nel porto di Cagliari in merito all’avvistamento di un presunto corpo che galleggiava vicino al molo Ichnusa.

I mezzi navali di soccorso e i piloti del porto hanno provveduto a verificare la segnalazione e ciò ha consentito di recuperare il corpo esanime. E’ stata informata l’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti in materia penale. La Capitaneria di Porto di Cagliari ha avviato l’inchiesta amministrativa per il sinistro marittimo.