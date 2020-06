Meteo Sardegna. Sole prevalente e poche variazioni

Evoluzione del meteo in Sardegna da lunedì 15 giugno a mercoledì 17 giugno. S ole prevalente, con poche variazioni sui rilievi.

Lunedì: un campo di alta pressione garantisce condizioni di stabilità e bel tempo in Sardegna, raggiunta da una vivace ventilazione nordoccidentale. Da segnalare solo qualche sparuto addensamento mattutino su Campidano e Marghine, ma senza effetti. Temperature in lieve rialzo nei valori diurni. Venti moderati di Ponente e Maestrale con locali rinforzi su Canale di Sardegna e Bocche di Bonifacio. Mari ancora mossi o molto mossi.

Martedì: un modesto campo anticiclonico è ancora garanzia di condizioni stabili e prevalentemente soleggiate in Sardegna, in un contesto termico gradevole e lontano da ogni eccesso per l’afflusso di correnti di origine atlantica. Temperature senza variazioni significative. Venti moderati di Ponente. Mari: mossi il Tirreno e il Canale di Sardegna, ancora molto mosso il Mar di Sardegna.

Mercoledì: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale occidentale e rilievi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale orientale, litorale meridionale e interne meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle interne settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali; Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare di Sardegna, Canale e Tirreno mosso.

