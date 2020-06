Mèigos:Mercoledi 1 luglio andrà in discussione in aula in estrema urgenza, la PL n.161 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 6 del 2020, in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”.

Modifiche necessarie in seguito all’impugnazione della LR 6/2020 da parte del Consiglio dei Ministri, la formulazione della Proposta però è scarna ed ha rischio di nuova impugnazione, un unicum in materia di formazione in Sardegna