Manifestazione a Roma: animalisti italiani il 13 giugno in Piazza del Popolo

“Nessuno deve essere ucciso, non il più piccolo animale o insetto, perché ogni vita è sacra“, sosteneva il Buddha. Partendo da questo principio l’Associazione Nazionale Animalisti Italiani con l’intento di commemorare il cane Matteo, barbaramente ucciso a Priolo Gargallo (SR), vuole ricordare tutti gli animali vittime della violenza e dell’indifferenza umana.

“Non permetteremo che il tempo cancelli la loro memoria: Matteo continuerà ad esistere; esattamente come Angelo, Pilù, Snoopy, Arturo, Lucia, Spike, Nerina, Chicca, Moro, Giacomo, Ruth, Rocky e per tutti gli animali vittime sacrificali del delirio di onnipotenza dell’uomo, non esisterà mai il tempo dell’oblio” dichiara Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani.

L’appuntamento è Sabato 13 giugno, dalle ore 17, a Roma in Piazza del Popolo.

Le lacrime e la rabbia di milioni di persone per quello che è successo a Matteo lo scorso 7 Maggio a Priolo Gargallo (SR) rappresentano in questo momento l’unica giustizia nei confronti di quest’anima pura, colpevole solo di aver incontrato il suo aguzzino.

Abbiamo già organizzato una toccante commemorazione del cane Matteo, tenutasi il 6 giugno a Siracusa in Piazza Duomo, per denunciare il dilagare incessante dei delitti nei confronti degli animali. Vogliamo proseguire nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui crimini commessi ai danni di chi non ha voce.

“Noi saremo la loro voce che risuonerà nella Capitale proprio per attirare l’attenzione delle Istituzioni e del Governo affinché agiscano a livello legislativo per inasprire le pene per il maltrattamento e l’uccisione dei fratelli animali. Raccoglieremo firme per la nostra petizione al fine di poter cambiare la situazione attuale. In Italia atti di una violenza inaudita che restano sempre impuniti in barba a qualsiasi concezione che abbia a che fare con il vivere civile. Ogni vita è sacra. E questo deve bastare” afferma Riccardo Manca Vice Presidente degli Animalisti Italiani.

Al fianco degli Animalisti Italiani scenderà in campo anche la bravissima musicista Alessandra Celletti, sensibile alla causa animalista e nota per importanti collaborazioni con artisti del calibro di Franco Battiato, Brian Eno e i Cluster, il mitico Hans Joachin Roedelius e i Marlene Kuntz. Durante la manifestazione si presenterà il progetto “Love Animals“, nato in collaborazione con la videoartista Paola Luciani.

SABATO 13 MAGGIO, ORE 17 PIAZZA DEL POPOLO

LINK EVENTO FACEBOOK con VIDEO: https://www.facebook.com/watch/?v=267999104316885

www.animalisti.it

www.alessandracelletti.bandcamp.com