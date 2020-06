È online il video di “Love to love”! Lo trovate qui:

Il progetto: Gogaia

Gogaia è un progetto che nasce per dare voce ad artisti di altre culture e per creare così, attraverso la musica, nuove opportunità di ascolto accessibili a tutti. La musica, da sempre passione di Gaia Trussardi, diventa quindi il mezzo a lei più affine da usare per veicolare il suo messaggio, scegliendo inoltre di destinare i proventi derivanti dai diritti d’autore del brano ai due artisti che hanno suonato con lei e che ritroviamo nel video in acustico.

Ezy Williams dalla Nigeria e, alla kora, Haruna Kuyateh dal Gambia, sono i musicisti coinvolti, entrambi incontrati da Gaia nella sua ricerca di talenti stranieri con cui collaborare, nell’intento di integrare le diverse identità che rappresentano la nostra realtà sociale.

Con Gogaia, infatti, la Trussardi sta portando avanti, di pari passo alla musica, il progetto dell’incubazione di start up, partendo dall’idea di potenziali imprenditori che arrivano dal grande Continente e che oggi si trovando in difficoltà a trovare lavoro.

L’intento finale è, dunque, creare un’impresa di immigrati come strumento di integrazione sociale. Ad oggi i progetti in corso sono due: uno nel campo della moda e l’altro nella ristorazione.