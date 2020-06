Lavori In Corso (Nord Sardegna) indignato per la dichiarazione dell’On. Giagoni

Il Gruppo di promozione politica “Lavori in corso”, alla luce delle dichiarazione dell’On. Dario Giagoni che definisce in aula le colleghe “zittelle insoddisfatte”, rappresenta con questo comunicato la sua indignazione e quella degli oltre 3000 membri; ritenuto infatti che tale affermazione sia offensiva nei confronti dell’intero popolo sardo oltre che di tutte le donne ed in particolare offensiva nei confronti proprio dell’elettorato del centro destra sardista ed autonomista nel cui schieramento è stato eletto chiede che lo stesso onorevole consigliere si scusi pubblicamente ed in forma scritta facendo ammenda delle dichiarazioni fatte che gettano onta su tutti sardi e su tutto il Consiglio Regionale.

Antonio Cardin Giovanni Nurra Lavori In Corso – Nord Sardegna