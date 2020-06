L’ASSL di Lanusei cerca due medici, scadenza prorogata al 28 giugno 2020, Seui e Ussassai

La S.C. MEDICINA CONVENZIONATA per la ASSL di Lanusei deve provvedere –

ai sensi dell’art. 38 dell’A.C.N.per la Medicina Generale del 29/07/2009 – ad

assegnare due incarichi provvisori di Assistenza Primaria per l’ambito territoriale 1.7,

a seguito del collocamento in pensione dei medici titolari con apertura

dell’ambulatorio nel Comune di USSASSAI e nel Comune di SEUI.

I medici interessati devono far pervenire le proprie domande, separate per comune, al

seguente indirizzo: ASSL Lanusei via Piscinas, 5 o inviata per posta elettronica

all’indirizzo Pec: cureprimarie@pec.asllanusei.itentro E NON OLTREil24/06/2020

ORE12,00. DATA PROROGATA AL 28.6.2020

La modulistica è scaricabile dal sito ATS SARDEGNA.

L’incarico provvisorio non potrà essere di durata superiore ai SEI mesi e cesserà

comunque al momento del conferimento di incarico definitivo di titolarità.

L’incarico sarà affidato–ai sensi dell’A.C.N. di Medicina Generale del 29/07/2009

secondo l’ordine di Graduatoria Aziendale di riferimento con priorità ai medici

iscritti in Graduatoria Regionale Definitiva 2020 residenti nell’ambito della ASSL di

Lanusei.