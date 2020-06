Lanusei.Il Gruppo Micologico e Botanico d’Ogliastra dona attrezzature all’ADI

Lanusei.Il 23 giugno 2020 il Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) della ASSL di Lanusei è stato il beneficiario di una donazione di attrezzature elettromedicali donate dal Gruppo Micologico e Botanico Ogliastra.

I componenti del Gruppo hanno voluto far dono alla ASSL di attrezzature sanitarie di grande utilità pubblica.

La Direzione della ASSL di Lanusei e quella del Distretto Sanitario di Tortolì ringraziano sentitamente del gesto munifico, segno di grande sensibilità e civismo,ed auspicano che questo possa essere di esempio per altri cittadini ogliastrini affinché, la Sanità pubblica possa arricchirsi di quegli strumentari ed attrezzature che talvolta mancano o sono carenti.

Nello specifico la donazione comprende:

• Una cardiolina portatile con accessori (necessari per le visite a domicilio dei Pazienti cardiopatici);

• Un termoscanner.

Tutte queste attrezzature saranno, per il tramite della Unità Operativa delle Cure domiciliari, a disposizione della comunità ogliastrina a beneficio dei pazienti più bisognosi di cure a domicilio, per consentire un efficiente monitoraggio delle loro condizioni di salute.