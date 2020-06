E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, ha attivato a Lanusei la nuova cabina Centro Satellite, dotata di nuove tecnologie in grado di localizzare velocemente gli eventuali guasti e intervenire da remoto migliorando la qualità del servizio elettrico e rendendo la rete più resiliente.

Attivo il nuovo Centro Satellite “Pirastru”

Circa 4mila clienti del territorio di Lanusei e del nord Ogliastra verranno controllati dal nuovo Centro Satellite, denominato “Pirastru”, che sottende 5 linee MT a una tensione di 15mila volt.

Il Centro Satellite, di fatto, è un’estensione della Cabina Primaria (polo principale di trasformazione dell’energia) in grado di ricevere alimentazione in maniera privilegiata e garantire lo smistamento in media tensione alle utenze sulla quale viene inserita.

La tecnologia EASYSAT con la quale è stato realizzato il Centro Satellite prevede l’utilizzo di apparecchiature Plug&Play, ovvero componentistica elettronica già cablata, che consente facili e veloci attività di montaggio e manutenzione.

In un’ottica di attenzione all’ambiente è stata inoltre demolita la vecchia cabina in elevazione, riducendo quindi l’impatto visivo, per lasciare spazio a una nuova cabina “box” di dimensioni ben più ridotte, con all’interno interruttori automatizzati di ultima generazione.

Le dichiarazioni del Responsabile Enrico Bottone

“La nuova infrastruttura elettrica – dichiara il responsabile dell’area territoriale Nord Ovest, Enrico Bottone – si inserisce nell’ampio programma che E-Distribuzione porta avanti su tutto il territorio della Sardegna per il miglioramento della qualità del servizio, attraverso una rete all’avanguardia, dotata di tecnologie evolute che garantisce qualità e affidabilità della fornitura di energia“.

Inoltre il Centro Satellite è stato realizzato in sintonia e collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Lanusei, guidata dal Sindaco Davide Burchi, nello spirito di ascolto e vicinanza col territorio che caratterizzano l’operato di E-Distribuzione.

Nella stessa ottica collaborativa con il Comune è in corso di definizione anche un progetto per il miglioramento e l’efficientamento della rete elettrica di bassa tensione del centro abitato di Lanusei.