Il videoclip: “La prima estate del mondo”

«Questo videoclip, girato per la nuova versione 2020 del brano “La Prima Estate del Mondo”, comincia nello spazio profondo. Realizzato a metà strada fra pittorico, fotografico ed evocativo, recupera un certo mood della fantascienza contemporanea, racconta la storia della canzone – commenta Gerolamo Sacco in veste di regista. – L’ho realizzato negli studi Miraloop insieme a Niccolò Sacco, Maria Luisa “Lulù” Brunori e Natalie Seveso. Una navicella spaziale sta solcando l’infinito quando, a un certo punto, il suo passeggero si risveglia. Si guarda intorno e, dalla finestra della nave, vede una luce: nel buio appare qualcosa. Siamo nella storia dei Mondi Nuovi, disco da cui è estratto il singolo, un lungo viaggio spaziale tra sogno e reale, e il protagonista che io interpreto, non solo come cantante ma anche nel videoclip, per la prima volta vede la possibilità di approdare su un nuovo pianeta. Incomincio a immaginare l’estate, sono in estasi, dirigo un’orchestra immaginaria, sogno. In quello stesso istante, sulla Terra, una persona sembra poterlo vedere da lontano e si crea un collegamento tra loro due, tra l’estate dei nostri sogni in questo anno difficile e quella che immagina il protagonista, nel suo viaggio che anela l’infinito».

L’arrangiamento del brano è stato completamente ricostruito rispetto alla versione dell’album, che ha una groove tipicamente rock. Qui Gerolamo mette la sua firma anche come producer, cambiando genere al brano senza cambiarne il mood, creando una escalation che ci porta a un finale tutto da ballare.

La “Prima Estate del Mondo”, in una nuova speciale versione 2020, diventa un unicum nella discografia indipendente italiana. Un brano che comincia “alla Battiato” e si trasforma in un inno progressive che ricalca le sonorità dei festival a Ibiza. Un’esplosione travolgente e ipnotica, con una viola e un sintetizzatore che ci raccontano malinconie, gioie e meraviglie di un tramonto su un altro pianeta. Che forse è quello su cui viviamo.

Mondi nuovi: la tracklist

Questa la tracklist di “Mondi nuovi”:

Casa Mia Stelle Dipinte Momo (Qui) Cinema Deserto Mondi Nuovi La Prima Estate del Mondo 110 Decibel Abisso Notte di Foglie Sei Come Me Il Mondo di Fianco E Sarà Già Passato Tutto Buonanotte Terra (ft. Senatore Cirenga) Weltanschauung

Gerolamo Sacco

Gerolamo Sacco nasce nel 1980 a Bologna. Inizia ad appassionarsi di musica a 19 anni e a 21 anni entra alla Media Records, alla corte di Gigi D’Agostino, con cui lavorerà 5 anni come produttore e ideatore.

Dopo questo periodo sente l’esigenza di pubblicare a suo nome e sperimentare nuovi suoni, così le strade si dividono. Nel 2007 si laurea in Storia della Musica Moderna e Contemporanea e in seguito viene ammesso, da autodidatta, al Conservatorio Martini di Bologna dove studierà composizione, armonia e contrappunto per 4 anni con il maestro Grandi.

Il progetto Miraloop

È in questo periodo che prende forma il progetto Miraloop, che debutta alla fine del 2008 come la “prima casa discografica fondata da musicisti” con quattro etichette indipendenti, che si occupano ognuna di un mondo musicale differente. Dal 2009 Gerolamo produce più di duecentocinquanta pubblicazioni per decine di artisti diversi, ottenendo più di cento posizionamenti in chart di vendita sia con ghost project sia con progetti di artisti esordienti, spaziando tra pop, elettronica, musica d’autore e colonne sonore.

Tra i ghost project uno su tutti è Ethiopia Ringaracka, progetto reggae-dub fatto di samples africani e ritmi percussivi, il cui primo album Afrofuturism si posiziona per un mese al n.1 della Reggae-Dub chart della Beatport Top100, risultato che verrà ripetuto con l’uscita del secondo, Afrofuturism Vol. II.

Nel frattempo porta avanti il suo progetto artistico, dove unisce la produzione musicale con la parte cantautorale, contraddistinta da atmosfere sognanti ed esplorazioni sonore. Nel 2011 Gerolamo presenta per la prima volta la sua idea di musica a 360° sotto forma di podcast, Gerolandia Express, un “viaggio in treno” in cui presenta decine di inediti, e nel 2013 pubblica il primo disco cantato in prima persona: Alieno, top100 iTunes tutti i generi in Italia.

Dalle prime pubblicazioni in poi, la voce di Gerolamo cantante e autore dei suoi brani si forma e si trasforma fino a Mondi Nuovi, il secondo disco come cantautore, accompagnato in radio dai singoli “Casa Mia”, “Stelle Dipinte” e “Momo (Qui)”.

