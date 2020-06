“Questo non è che il primo di una lunga serie di incontri che sto organizzando in tutto il territorio di mia competenza” precisa Lorenzoni. “Il partito ha riposto in me una grande fiducia e mi ha domandato di riorganizzare capillarmente i nostri militanti e sostenitori in tutta la provincia. Un compito, ne sono consapevole, assai arduo; tuttavia sono fermamente convinto che ritornare alle nostre origini mostrandoci presenti e ascoltando ogni singola voce che provenga dai cittadini sarà ancora una volta la carta vincente. D’altro canto io non ho mai interpretato il motto ‘tra la gente’ come semplice slogan, bensì come vera e propria filosofia atta a farci crescere, a migliorarci e soprattutto a dare doverose risposte ai nostri territori. Devo ammettere che a giudicare dalla positiva reazione rilevata ieri ad Alghero il mio pensiero è più che condiviso, e se permane il medesimo spirito costruttivo anche altrove non avremo che da crescere sempre più”.

“Il Nord Sardegna si appresta ad affrontare importanti appuntamenti elettorali e non solo. Se ambiamo ad arrivarvi preparati dobbiamo dar mostra non solo di unità interna ma anche, e soprattutto, di essere meritevoli della stima che il popolo sardo ci ha già dimostrato a febbraio 2019”.

Commenta il Presidente Pais al termine della riunione:

“Dopo il periodo di imposta chiusura a causa del Covid-19, ritengo che questo sia il momento di far ritorno sul campo, dando mostra di possedere un sempre crescente senso di responsabilità e di esser più che mai consci delle reali esigenze quotidiane di ogni cittadino. Garantirci, a tale scopo, l’apporto di persone volenterose, capaci e, aspetto da non sottovalutare, non ricoprenti ruoli politici elettivi come Angelo Lorenzoni, a cui faccio le mie congratulazioni e i miei migliori auguri per il suo incarico. Ci farà avere un’indispensabile e necessaria marcia in più”.