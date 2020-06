La cucina peruviana-Nikkei torna a Porto Cervo

Mine & Yours Group, azienda italiana che opera nel settore del turismo di lusso internazionale, riporta la cucina nikkei a Porto Cervo, nel cuore della Gallura, dove i profumi e i colori della macchia mediterranea fanno da sfondo a un’esperienza gastronomica dal sapore nippo-peruviano.

Il nuovo concept, denominato Shima Lounge, dopo il Salento sbarca anche al Country Club Li Neuli, a San Pantaleo, struttura gestita proprio da Mine & Yours Group.

Una location di eccellenza immersa in oltre 7 ettari di parco, al cui interno troviamo anche una Club House, un ristorante italiano e 5 residenze private.

L’impronta fusion del ristorante conduce in un mondo di abbinamenti inaspettati e sapori speziati grazie alle tante specialità peruviane-Nikkei, Sushi e Cocktail a base di Pisco e Sake, per vivere un’esperienza culinaria e di intrattenimento che parte dall’aperitivo e si estende fino al dopocena. L’ambiente del Country Club è, infatti, vivace e dinamico, ideale per trascorrere una serata con gli amici e godersi un’atmosfera dal gusto internazionale immersi nel cuore verde della Costa Smeralda.

Shima Lounge è un divertente luogo d'incontro quotidiano dove riscoprire il piacere della condivisione e gustare una proposta culinaria tutta da scoprire, frutto della fusione di culture agli antipodi, sapientemente e armonicamente combinate : il Perù, con i suoi sapori decisi e l'intensità delle spezie, e il Giappone, con la sua proverbiale delicatezza negli accostamenti.