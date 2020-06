La band ‘Dr. Drer & Crc’ lancia un tour virtuale alternativo

La nostra band musicale Dr. Drer & Crc Posse proprio in queste settimane aveva in programma un tour europeo (Barcellona 4/6, Berlino 28/6, Dusseldorf 23/5, Rorschach – CH – 5/6, Lubeck 27/6, Milano 24/5); data la situazione internazionale legata alla pandemia il tour è saltato, ed insieme alle date abbiamo anche perso i soldi dei biglietti aerei che diverse compagnie non vogliono renderci, negandoci il rimborso e obbligandoci nella scelta tra cambio data e voucher, opzioni per noi di fatto inutili.

Per recuperare sia l’occasione persa che la perdita economica, abbiamo lanciato una iniziativa sul web, partendo dai social network nei quali abbiamo migliaia di followers, sardi e non. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello far compiere ugualmente, malgrado l’annullamento, un largo giro alla nostra musica, in questo caso virtuale, e visto che le piattaforme web ci riconoscono un euro ogni qualche centinaia di ascolti, poter recuperare anche una parte delle spese non rimborsate.

Pertanto, abbiamo chiesto ai nostri followers di inoltrare le nostre playlist a tutti i loro contatti in giro per l’Europa, oltre che a quelli locali. E anche di creare una playlist con i nostri pezzi per mandarla in giro.

L’iniziativa ha già raggiunto oltre 7mila persone e il numero aumenta di giorno in giorno. Stiamo ricevendo anche un discreto feedback, sopratutto da sardi emigrati ma anche da ascoltatori di altre nazioni. Alcuni particolarmente soddisfacenti per il loro contenuto, a nostro parere: