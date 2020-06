La Assl Olbia istituisce i Comitati di Distretto Sociosanitario: “Un importante organismo di partecipazione che rappresenta il luogo del confronto con le istanze istituzionali del territorio”, spiega il direttore Paolo Tauro.

In queste settimane la Assl Olbia ha convocato per la prima volta i Comitati di Distretto Sociosanitario di La Maddalena e Tempio Pausania.

A questi organismi, di cui fanno parte i sindaci dei Comuni inseriti all’interno dei Distretti, sono affidate funzioni propositive e consultive in ordine alla programmazione delle attività distrettuali, per la verifica dell’andamento delle attività di competenza del Distretto e per la valutazione del livello di soddisfazione percepito rispetto ai servizi erogati.

Durante la prima riunione di insediamento i rappresentanti del territorio, alla presenza del direttore della Assl Olbia, Paolo Tauro, hanno provveduto a nominare il sindaco Luca Montella quale presidente del Comitato del Distretto insulare di La Maddalena e il vice sindaco di Tempio Pausania Gianni Addis, quale presidente del Comitato del Distretto di Tempio Pausania.

A breve verrà convocata anche la prima riunione del comitato di Distretto di Olbia, durante la quale verrà nominato il suo Presidente.