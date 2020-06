Kenze Neke. La discografia disponibile in streaming a trent’anni dalla nascita.

Kenze Neke. La discografia della storica band sarda disponibile in streaming a trent’anni dalla loro nascita.

“I Kenze Neke sono stati uno dei gruppi rock più importanti della Sardegna e tra i più originali esponenti musicali italiani degli anni novanta.

Si sono formati a Siniscola, in provincia di Nuoro, nel 1989 e il loro nome “Kenze Neke” che in sardo significa “senza colpa” omaggia la memoria storica dell’anarchico sardo Michele Schirru (Padria, 19 ottobre 1899 – Roma, 29 maggio 1931) fucilato nel 1931 da un plotone di fascisti sardi, a seguito di una condanna per aver manifestato l’intenzione di attentare alla vita di Mussolini.”

A trent’anni dalla loro nascita e formazione tornano, in versione digitale e in streaming, i siniscolesi Kenze Neke, uno dei più importanti gruppi musicali che la Sardegna ricordi.

A far si che questo accada ci penserà NOIS, una nuova etichetta discografica indipendente, creata da Fabio Carta (manager dei Kenze Neke dal 1996 al 2001) e Alberto “Bobo” Murru, distribuirà il catalogo discografico della storica band baroniese e si appresta a renderlo disponibile in tutto il mondo attraverso le più importanti piattaforme musicali di streaming, a partire da Spotify passando per Apple Music, Amazon Music, Tim Music, Tidal, Deezer, YouTube Music e molte altre ancora.

Un ricco patrimonio musicale, culturale oltre che sociale e politico rimasto per tanti anni custodito e disponibile solo nelle versioni stampate (vinile, cd o cassette) degli album della band capitanata da Renzo Saporito che in poco più di dieci anni di attività ha stravolto i canoni musicali e culturali di tantissimi giovani sardi e non, portando la Sardegna ad una notorietà musicale ben oltre l’isola stessa, quasi impensabile a quei tempi, a cavallo tra la fine degli anni ‘80 e i primi anni 90.

A partire da venerdì 26 giugno e con una cadenza quindicinale, l’intera discografia dei Kenze Neke potrà essere diffusa e ascoltata anche in maniera “liquida” attraverso lo streaming, strumento di diffusione e fruizione musicale diventato la normalità per gli utenti e appassionati di tutto il mondo.

La prima uscita di questa lunga operazione è il primissimo demo-tape (all’epoca si chiamavano così) del gruppo, intitolato “Chin Sas Armas O Chin Sas Rosas” (Con Le Armi O Con Le Rose”); il disco, uscito nei primi mesi del 1990, contiene 9 tracce tra cui l’omonima “Kenze Neke” scritta e dedicata proprio a Michele Schirru;

“Amerikanos, A Balla Chi Bos Bokene” (Americani, Che Vi Ammazzino A Colpi Di Fucile), la prima vera canzone di protesta contro le basi militari americane presenti in Sardegna; “Bette Monkey” è invece presa in prestito da “Monkey Man” dei The Specials (storica formazione ska britannica) mentre “Prusu A Fundu” (Più Giù) dedica i suoi versi e la sua rabbia agli eccessi (droga e alcool) delle nuove generazioni, tema attuale ancora oggi e a tanti anni di distanza.

“Chin Sas Armas O Chin Sas Rosas”, è stato registrato in uno studio di Olbia che oggi non esiste più, il R.A.M., da Massimiliano Rovelli; questo primo demo-tape mette in mostra, con un sound, una scrittura e con degli arrangiamenti ancora molto scarni e non ben definiti, quelle che presto diventeranno le peculiarità del gruppo.

Un embrionale rigurgito musicale che mischia punk, rock, blues, reggae bianco e ska a dei testi urgenti e incazzati, scritti interamente in sardo, in dialetto baroniese, facendo intuire già da quelle prime canzoni un forte interesse verso la musica tradizionale sarda grazie all’uso, in quel caso, del canto a tenore.

I brani del disco:

KENZE NEKE – Chin Sas Armas O Chin Sas Rosas / 1990 (auto-produzione/KN)

Pilinzola

Zente

Tempus Pertu

Chin Sas Armas O Chin Sas Rosas

Bette Monkey

Do You Know What You Do?

Kenze Neke

Prusu A Fundu

Amerikanos A Balla Chi Bos Bokene

Nel disco hanno suonato:

Renzo Saporito – voce e chitarra

Toni Carta – basso

Luciano Sezzi – sassofono

Sandro Usai – batteria

La discografia dei Kenze Neke distribuita da NOIS sarà così composta:

ven. 26 giugno Chin Sas Armas O Chin Sas Rosas

ven. 10 luglio Naralu! De Uve Sese

ven. 24 luglio Boghes De Pedra

ven. 7 agosto Liberos Rispettatos Uguales

ven. 21 agosto Kenze Neke

ven. 4 settembre Arziati Entu vol. 1 e 2

