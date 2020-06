La telenovela che in questi giorni va in onda in Sardegna ha come protagonista Joao Pedro, nello specifico il suo futuro.

L’attaccante brasiliano, che in questa stagione ha segnato 16 reti in 25 gare disputate, piace a molti club italiani e stranieri. Tra le pretendenti c’è anche il Torino, che ha messo sul piatto 10 milioni più il cartellino di Zaza.

Dalla parte del club granata ci sarebbe, inoltre, anche il sì del giocatore al trasferimento. Visto che, però, non ci sono al momento delle dichiarazioni ufficiali da parte del brasiliano, il sito centotrentuno.com ha intervisto il procuratore del giocatore: “Ancora non abbiamo detto di sì a nessuno. E ci mancherebbe, c’è da concentrarsi sul campionato e su un mercato che sarà lungo. Logico che sul ragazzo c’è forte interesse. Non lo dico io ma lo dicono i numeri che ha fatto in stagione. Abbiamo ricevuto diverse chiamate, e tra queste anche quella del Torino, ma ancora parliamo solo di idee e non c’è niente di definitivo. Posso dire che Joao ha attirato l’interesse non solo di club italiani ma anche stranieri, di importante livello”.