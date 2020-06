Il singolo: “It’s only words”

Il brano “It’s only words” parla della fine di un amore e come questo continua a vivere nella propria mente, creando confusione e rimescolando ricordi.

Con questa canzone Oliver continua il suo percorso esplorativo sia personale che musicale. Amore, sentimenti e il bisogno di comunicare attraverso le parole sono i temi centrali di “It’s only words”.

«Ho composto e scritto questa canzone in un momento particolare. Provavo sensazioni contrastanti che mi bloccavano e cercavo il modo per uscirne. Così, guardandomi dentro, parola dopo parola, accordo dopo accordo, è arrivato “It’s only words”. É un brano d’amore ma anche di ricerca di me stesso per fare un nuovo passo in avanti – afferma il cantautore. – Con il maestro Vince Tempera e Roberto Gramegna abbiamo lavorato con entusiasmo al progetto per il lancio di questo singolo, sempre nella scia della musica brit-pop, abbinando il valore della semplicità del messaggio alla qualità dei suoni e degli arrangiamenti».

Il brano è accompagnato da un video diretto da Tommaso Crisci, che commenta:

«É stato girato a Verona, l’idea era di entrare in intimità con i pensieri dell’artista, annidati tra la propria mente e le quattro mura domestiche. Le problematiche legate ai sentimenti albergano nei luoghi vicini, la scelta delle riprese in prossimità sono risultate fondamentali per cogliere tutti gli aspetti emozionali di Oliver. La scelta delle luci calde provenienti dall’esterno e delle luci blu fredde degli interni dell’appartamento ha creato un contrasto di luce in linea con la canzone e con il testo».

Oliver: note biografiche

Nato il 20 maggio 2000, Oliver Alessandro Kaufmann Nalin in arte Oliver, trascorre i primi anni della sua vita a Colonia, in Germania per poi trasferirsi nel 2012 a Verona.

Attualmente vive tra la città scaligera e Milano, dove sta sviluppando i suoi progetti musicali, oltre che frequentare l’Università.

Figlio di genitori trasferitisi all’estero per motivi lavorativi, l’infanzia e l’adolescenza di Oliver sono impregnate da spostamenti, viaggi e soprattutto dalla multiculturalità. È cresciuto parlando italiano con la madre, tedesco con il padre e inglese come prima lingua per tutto il percorso scolastico.

Oltre a una versatilità verso il linguaggio, mostra già all’età di 6 anni la passione per la musica, iniziando con lo studio del pianoforte a cui presto aggiunge anche la passione per il canto e la composizione. La sua formazione è sia classica che pop.

Le collaborazioni musicali

Nel 2017 inizia la collaborazione con il Maestro Vince Tempera, che continua tuttora per la produzione discografica di brani sia in italiano che in inglese.

Si è esibito live assieme al Maestro nel 2018 e nel 2019, poi la partecipazione a vari eventi tra cui Casa Sanremo 2019.

Ascolta vari generi:

pop (Ed Sheeran, Bruno Mars, Michael Jackson);

trap/hip-hop (Drake, J Cole, Notorious B.I.G, Tyler the Creator);

il filone più classico (Beatles, Queen, Frank Sinatra).

Le sue influenze musicali guardano il brit-pop e le sue canzoni sono di stile rock-romantico.

In un anno di attività, Oliver è al suo terzo singolo.

Il tutto fa parte di un progetto più ampio (album), coordinato dal Maestro Vince Tempera, in cui l’artista abbina stili musicali anglosassoni con elementi della tradizione italiana.

“Un Secondo d’Amore” è il singolo, supportato da videoclip, che lo inserisce nel mondo della discografia nell’aprile del 2019, oltre a vederlo insieme a Gabriele Ferrini in veste di autore del testo. Arrangiamenti Vince Tempera con registrazione negli studi di Abbey Road di Londra. Etichetta Zelda Music e distribuzione Believe Digital.

Nell’ottobre del 2019 Oliver propone il brano in inglese “Stop & Smile”, che ne sottolinea la crescita artistica e l’indole internazionale. Con questo singolo l’artista si misura anche come compositore, oltre che come autore e cantante.

Il brano, prodotto da Vince Tempera e accompagnato da un video girato da Tommaso Crisci, ha raggiunto più di 150.000 visualizzazioni su YouTube e 60.000 streaming su Spotify. Etichetta Zelda Music e distribuzione Believe Digital.

“It’s only words” è il nuovo singolo in uscita il 23 giugno 2020 con la produzione di Vince Tempera e gli arrangiamenti di Roberto Gramegna.

Oliver sui social