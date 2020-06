Al via Italia on the road live tour!

Il team Lonely Planet si mette in moto e percorre tutta la penisola, da nord a sud, per riscoprire i luoghi conosciuti e quelli più insoliti e raccontare l’estate del Paese più bello del mondo, dopo l’emergenza che lo ha attraversato in questi mesi.

Italia on the road live tour: le tappe

Italia on the road live tour parte dal Monte Bianco, in Valle d’Aosta, dalla cima più alta d’Italia, per arrivare, dopo tre settimane di viaggio e aver percorso 7 regioni, a Matera, in Basilicata, capitale europea della cultura 2019.

Autori, influencer, videomaker, racconteranno l’Italia attraverso immagini, riprese e racconti e sveleranno il backstage del famigerato lavoro di chi cerca, raccoglie e sceglie le informazioni che compongono le nostre guide.

I partner

E, come ogni vero viaggiatore lonely planet sa, partiamo con gli occhi incollati sulla nuova edizione della guida Italia on the road, certi che, al di là delle pagine. Il live tour ‘Italia on the road’ è organizzato da Lonely Planet con il patrocinio di Enit, Agenzia nazionale italiana per il turismo, insieme ad autori Lonely Planet, influencer, video maker, con il supporto di Repubblica.it ed emittenti radio nazionali.

Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, spiega che:

“Dopo tre settimane di viaggio attraverso sette regioni, il percorso di 22 tappe si concluderà il 24 luglio a Matera, in Basilicata, capitale europea della cultura 2019. Abbiamo deciso di fare un viaggio per raccontare come si sta organizzando il Paese nell’estate del dopo emergenza, con la sua forte dose di fantasia, di inventiva, di voglia ripartire. Sarà una stagione irripetibile, sia perché avremo l’occasione di concentrarci sui luoghi sino ad oggi meno frequentati, sia perché potremo visitare quelli più noti in una fase forse meno fitta di turisti”.

Christian Flammia