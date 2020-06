Ironman annuncia Venezia-Jesolo come nuova gara 2021

IRONMAN Group ha annunciato oggi che aggiungerà una quarta gara in Italia nel 2021 – l’IRONMAN® 70.3® Venice-Jesolo. La prima edizione si terrà il 2 maggio 2021 e si aggiunge ai tre eventi IRONMAN® esistenti in Italia, IRONMAN Italy Emilia-Romagna (19 settembre 2020 – SOLD OUT), IRONMAN 70.3 Italy Emilia-Romagna (20 settembre 2020 – SOLD OUT) e IRONMAN 70.3 Sardegna (25 ottobre 2020 – iscrizioni aperte)

Jesolo si trova a soli 18 km nord-est della famosissima Venezia o “La Serenissima”, è oggi una delle mete turistiche più popolari in Italia e in Europa centrale. Con una storia che risale a più di 1500 anni fa, Jesolo vanta spiagge che sembrano infinite e una suggestiva laguna naturale, dominata dall’omonimo faro situato sul Lido di Jesolo. Il luogo della gara è facilmente raggiungibile in auto e in treno e si trova a soli 30 minuti dall’aeroporto internazionale Marco Polo di Venezia e a 40 minuti dall’aeroporto internazionale di Treviso.

“La città di Venezia e i luoghi circostanti costituiscono probabilmente una delle destinazioni più conosciute al mondo e siamo entusiasti di aggiungere questo evento al calendario gare del prossimo anno”, ha dichiarato Stefan Petschnig, Managing Director Europa, Medio Oriente e Africa. “Inoltre, gli italiani, oltre ad essere grandi appassionati di sport, sono famosi per la loro incredibile ospitalità. Non vediamo l’ora che prenda il via questo nostro quarto evento in Italia e che la gara si svolga proprio sul Mar Adriatico”, ha aggiunto.

“Siamo davvero entusiasti di poter ospitare un evento di grande rilevanza come IRONMAN®70.3®. La nostra città è nota per i suoi 15 chilometri di sabbia dorata che circondano l’Adriatico e per gli splendidi paesaggi che si trovano nella Laguna Nord di Venezia, patrimonio dell’UNESCO, su cui si affaccia Jesolo”. – ha detto Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo – “La città è nota anche per il suo legame con lo sport. Migliaia di atleti hanno già messo alla prova le loro capacità nelle più svariate discipline e con IRONMAN®70.3® abbiamo un evento che porterà gli amanti dello sport a spingersi oltre il proprio limite.”

“Il calendario italiano targato IRONMAN si arricchisce di una nuova tappa in una località prestigiosa e ad alta vocazione turistica – dice Luigi Bianchi, presidente della Federazione Italiana Triathlon – Un evento così importante, oltre all’evidente attrattiva dal punto di vista sportivo, offre una concreta opportunità legata all’ospitalità: sappiamo quanto siano partecipate queste gare e auspico che l’evento del prossimo anno possa servire da volano per una decisa ripartenza dopo una stagione condizionata dal blocco pressoché totale dovuto all’emergenza sanitaria.

Sono certo che la collaborazione tra FITRI e IRONMAN, ormai in essere da diversi anni, proseguirà anche in futuro continuando ad offrire appuntamenti di assoluta eccellenza al mondo del triathlon. Siamo tutti curiosi e impazienti di vivere la prima edizione di IRONMAN®70.3® Venice-Jesolo del prossimo 2 maggio – conclude Bianchi – che mi auguro possa seguire le orme di IRONMAN Italy Emilia-Romagna per quanto riguarda la partecipazione e l’apprezzamento da parte di atleti e addetti ai lavori”.

Partendo dal popolare Lido di Jesolo, gli atleti completeranno di 1,9 km in un unico giro nel mare Adriatico. Con il faro come sfondo, si avrà fin dalla partenza un’idea della destinazione, prima di addentrarsi nel cuore della regione Veneto in bicicletta.

Il percorso ciclistico si svilupperà per 90,1 km (56 miglia) in un unico giro che permetterà di scoprire alcuni dei luoghi incantevoli del Veneto. Attraversando le distese a nord e sud di Jesolo, il percorso porterà gli atleti ad attraversare le due sponde del Sile. Dopo aver attraversato il Sile, il percorso si dirige verso sud portando gli atleti in direzione di Venezia verso Punta Sabbioni dove costeggia la Laguna di Venezia prima di tornare verso il Lido di Jesolo per iniziare l’ultima frazione.

Il percorso podistico di 21.1km (13.1 mile) in due giri, percorrendo il lungomare di Jesolo per un bellissimo percorso costiero che si snoda su una delle strade pedonali più lunghe d’Europa. Punto di ritrovo ideale per i tifosi, il lungomare non solo offre una vista sull’Adriatico, ma dà anche l’opportunità agli atleti di godersi il tifo dei loro sostenitori fino al traguardo sulla spiaggia del Faro.

L’ IRONMAN®70.3® Venice-Jesolo 2021 metterà a disposizione gli slot di qualificazione IRONMAN®70.3® World Championship 2021 che si svolgerà a St. George, Utah, USA.

Le iscrizioni per l’IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo apriranno il 30 giugno 2020. Per maggiori informazioni si prega di visitare il sito www.ironman.com/im703-venice-jesolo o scrivere direttamente a venicejesolo70.3@ironman.com

Per maggiori informazioni sul brand IRONMAN e su tutti gli eventi della serie, visita www.ironman.com.

Il video dell’evento:

https://www.youtube.com/watch?v=lM1ZFk1iuso