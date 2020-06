In My Town. Mostra collettiva di fotografia on-line.

Il progetto fotografico In My Town è il pretesto per una riflessione sul paesaggio urbano, per uno sguardo dell’artista sulla città di appartenenza, sia essa di nascita o di adozione.

Esso si profila come un work in progress, dove una volta a settimana sarà presentato online un artista, al quale sottoporremo anche un’intervista, che proseguirà fino ad agosto, a completamento dell’esposizione.

Con la partecipazione di 20 artisti selezionati in tutto il territorio nazionale:

Alessandra Baldoni (Perugia), Nicola Bertellotti (Lucca), Davide Bramante (Siracusa), Daniele Brotzu (Nuoro), Cristian Castelnuovo (Cagliari), Mattia Crocetti (Piombino e Roma), Simone Donati (Firenze), Salvatore Esposito (Napoli), Riccardo Frezza (Trieste e Cortina), Stefano Gentile (Treviso), Roberto Goffi (Torino), Giacomo Infantino (Varese), Daniela Mancastroppa (Oristano), Marco Menghi (Milano), Andrea Morucchio (Venezia), Marika Ramunno (Bari), Giulia Sale (Sassari), Paolo Serra (Bologna), Monica Testa (Bergamo), Corrado Zeni (Genova)