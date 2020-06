Uilm. Jsw non mantiene l’impegno

“Definiamo sconcertante la richiesta di aiuto avanzata da Jsw al Governo italiano a fronte di una mancata presentazione del piano

industriale per il rilancio del sito di Piombino.

Dal momento dell’acquisizione nel 2018 fino ad oggi sono stati disattesi tutti gli impegni dell’azienda su investimenti impiantistici, continuità e sviluppo produttivo, sviluppo commerciale e progettualità della logistica portuale”.

Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, Responsabile

nazionale Uilm del settore siderurgico, e Lorenzo Fusco, Segretario

Provinciale Uilm Livorno-Piombino, al termine dell’incontro tenutosi

in videoconferenza sulla situazione Jsw Steel di Piombino, al quale

hanno partecipato la sottosegretaria al Mise Alessia Morani, il vice

capo gabinetto del Mise Giorgio Sorial, rappresentanti della Regione

Toscana, del Comune di Piombino, di Rfi, dell’Autorità portuale.

“Valutiamo positivamente – commentano Gambardella e Fusco – la

disponibilità del Governo a supportare finanziariamente sia la fase

contingente, anche attraverso una partecipazione pubblica

nell’azionariato societario, che quella di sviluppo”.

Aggiungono:

“Abbiamo chiesto al Mise di porre all’azienda condizioni vincolanti

sui tempi di realizzazione degli investimenti impiantistici a partire dal treno rotaie, su cui anche il Rappresentante

di Rfi, presente all’incontro, ha espresso interesse a supportarne la

produzione”.

“Per continuare a monitorare la gestione del sito di Piombino –

continuano – abbiamo chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di

prorogare la sorveglianza dell’Amministrazione straordinaria”.

“Se nel breve periodo Jsw non sarà in grado di mantenere gli impegni

– proseguono – bisognerà prenderne atto e non escludere la

possibilità o l’opportunità di ricercare eventuali partnership o

alleanze per il supporto finanziario, industriale e commerciale alla

multinazionale indiana”.

“Il Mise – concludono – si è impegnato a riconvocare entro tre

settimane il tavolo, dopo la presentazione del piano industriale da

parte di Jsw”.