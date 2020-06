Iglesias. Coronavirus Covid-19: informazioni utili alla cittadinanza

Coronavirus Covid-19. Considerata la possibile diffusione sui canali dei social network di informazioni errate e prive di qualsiasi fondamento, si invitano i cittadini a documentarsi esclusivamente attraverso i canali ufficiali, diffidando da notizie provenienti da altre fonti.

Diffondere notizie false e prive di fondamento, oltre a danneggiare tutta la Comunità rappresenta una fattispecie di reato perseguibile penalmente.

Il Presidente Giuseppe Conte ha firmato, in data 8 marzo 2020, il nuovo D.p.c.m. recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Il D.p.c.m. è consultabile nella sua interezza cliccando il link D.P.C.M. del 8 marzo 2020 – Prescrizioni valide in tutto il territorio nazionale

MISURE DI CONTRASTO DEL CORONAVIRUS COVID-19

Di seguito si riporta il testo completo del D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04/03/2020. D.P.C.M. 4 marzo 2020 – Ministero della Salute – locandina illustrativa delle raccomandazioni

MISURE IGIENICO – SANITARIE (Allegato 1 – D.P.C.M. 4 marzo 2020)

In caso di dubbi contattare telefonicamente il proprio medico o pediatra. Per informazioni chiamare il 1500 o il numero verde 800311377 (attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8:00 alle 20:00), per le emergenze il 118. Non recarsi al pronto soccorso.

Di seguito si riportano i collegamenti alle pagine contenenti i documenti pubblicati: