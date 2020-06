Heart of sardinia e distretto culturale: I musei del nuorese in una app

Al via la collaborazione tra il Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna e Heart of Sardinia. L’App lanciata dalla Eager Srl nel giugno 2017, con oltre 50.000 download, è oggi la più scaricata sulle risorse turistiche della Sardegna, disponibile per dispositivi Apple e Android.

L’App ospita all’interno della categoria “Storia” i luoghi del Distretto Culturale del Nuorese: a portata di click le schede dei musei, dei siti archeologici, dei luoghi della cultura, dei parchi e dell’acquario con tutte le informazioni necessarie per poterli visitare.

Si tratta di una nuova collaborazione sviluppata all’interno del Distretto Culturale del Nuorese, finalizzata ad incrementare la promozione dei luoghi della cultura, dei musei e dei siti archeologici utilizzando anche canali mobile. In merito Agostino Cicalò, presidente dell’Associazione Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna: “insieme al Comitato Tecnico-Scientifico, al Consiglio Direttivo e al Tavolo dei Musei del Distretto abbiamo accolto con interesse la proposta di Eager di integrare all’interno di Heart of Sardinia i luoghi del distretto, in modo da rendere fruibili più facilmente grazie ad uno strumento digitale e immediato come l’App tutte le informazioni che riguardano i nostri musei, così da promuoverli e alimentare ulteriormente l’interesse per una visita. Questo è ancora più importante oggi dato il difficile momento storico che ci chiama come Distretto e come Camera di Commercio di Nuoro ad essere attivi e a supporto di tutte le realtà imprenditoriali del nostro territorio”.

Infatti, l’app Heart of Sardinia ospita attualmente circa 1200 punti di interesse geolocalizzati con descrizioni in Italiano ed Inglese, 2000 fotografie e un indice di gradimento utenti medio di 4,6 su 5,0 sulla base di quasi 300 recensioni: contenuti che la rendono il primo risultato per la parola “Sardinia” negli store.

Dichiarazione di Paolo Costa, responsabile delle Pubbliche Relazioni di Eager Srl.: “siamo onorati della collaborazione con il Distretto Culturale del Nuorese, lo riteniamo un passo concreto e importante nel processo di digitalizzazione dell’offerta turistica culturale, di cui la Barbagia è particolarmente ricca. Essere presenti in un canale come Heart of Sardinia può avere un impatto sulla scelta della destinazione prima che i turisti raggiungano la nostra regione, ma soprattutto può condizionare i flussi turistici durante il soggiorno, perché grazie alla geolocalizzazione possono avere un quadro immediato di cosa offre il territorio, oltre le nostre bellissime coste”.

Eager Srl è un’azienda tecnologica sarda specializzata nel settore turistico e si occupa, tra le altre cose, di raccolta e analisi di Big Data sui flussi turistici permettendo così di indagare, nel rispetto delle normative sulla privacy, preferenze e abitudini dei turisti.