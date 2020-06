Fdw Porto Torres. la richiesta di nuove strutture sanitarie da parte dei Riformatori

Fdw Porto Torres. I Riformatori chiedono nuove strutture sanitarie per la riorganizzazione della città. L’appello:

«Mai come ora merita un’attenta riflessione la situazione

dell’organizzazione delle strutture distrettuali di vigilanza e di

assistenza sanitaria a Porto Torres» la riflessione è dei coordinatori

cittadini dei Riformatori Sardi Franco Satta e Rossana Carbone.

«Questo è uno dei temi importanti che abbiamo affrontato e che intendiamo

portare avanti illustrando la nostra visione in merito allo sviluppo del

territorio e al futuro assetto economico e sociale della nostra Città –

proseguono. La nostra analisi parte dal presupposto che al momento si

registra la presenza di un servizio di assistenza sanitaria

insufficiente per una delle maggiori città della Sardegna».

Satta e Carbone ritengono sia utile sviluppare a Porto Torres le strutture

elencate di seguito, capaci di erogare servizi a media-bassa intensità

che, in primis, consentano al paziente di non doversi recare sempre a

Sassari e, in secondo luogo, di decongestionare il Pronto Soccorso,

unica porta di accesso per la sanità del nord Sardegna:

Il punto di primo soccorso, rappresenta il basilare punto di accesso per

i pazienti con problematiche acute a medio-bassa intensità, per le

quali spesso sono sufficienti valutazioni cliniche abbastanza semplici,

associate ad esami strumentali di base.

Valutazioni ed esami eseguibili non necessariamente presso Ospedali di secondo livello come quello AOU

di Sassari.

Così come i traumi di lieve entità, ferite da suturare

senza complicazioni, algie muscolari e tante altre lievi patologie

potrebbero essere trattate nel punto di primo soccorso che, oltre alla

presenza H24 di un medico ed un infermiere, potrebbero rappresentare il

punto di svolta per i percorsi veloci (visita oculistica, visita

otorino, visita dermatologica, ecc.).

Attualmente anche i traumi di

lieve entità sono gestiti unicamente dai Pronto Soccorso, per i quali,

trattandosi di patologie a bassa urgenza, rappresentano la principale

causa di intasamento e rallentamento dei dipartimenti di emergenza che

comportano aggravi alla struttura e disagi agli utenti.

Il servizio di radiologia di base, collegato telematicamente con il

Medico Radiologo di un dipartimento centrale radiologico consentirebbe

di avere in città un servizio ad oggi fondamentale che obbliga

quotidianamente decine di portotorresi a viaggi verso gli ospedali

pubblici e privati, con file interminabili e costi nettamente aumentati.

Una connessione poi con il “punto di primo soccorso” consentirebbe a

tutti i piccoli traumi (caviglie, polsi, coste, ecc…) di poter avere

diagnosi di fratture rapidamente ed eventualmente esser inviati

direttamente verso lo specialista ortopedico per il trattamento del

caso, migliorando il percorso di assistenza del paziente e snellendo il

lavoro dei dipartimenti di emergenza.

La residenza sanitaria assistenziale che ha come “mission”

l’assistenza del paziente post acuto clinicamente stabile con bisogni

assistenziali avanzati. Parliamo dunque di una struttura “non

ospedaliera”, ma all’interno della quale è possibile ricevere

assistenza per tutte quelle patologie cronico-degenerative che non

possono esser gestite a domicilio, ivi comprese le patologie oncologiche

nella fase palliativa (posti ad alta intensità assistenziale).

Raramente completamente pubbliche, queste potrebbero essere private

convenzionate e consentirebbero ai portotorresi si ridurre i viaggi

verso strutture quali Sassari, Ittiri o Thiesi dove sono presenti le

uniche strutture capaci di conferire tale servizio.

Il Consultorio Familiare, una struttura sanitaria istituita con la legge

del 29/75, numero 405, attualmente assente a Porto Torres. Si tratta di

un presidio che ha lo scopo di intervenire in sostegno alla famiglia o

del singolo che vi faccia ricorso.

Infatti, ricordiamo che il Consultorio Familiare rappresenta un punto di riferimento per qualsiasi cittadino che presenta un problema o semplicemente si reca presso la

struttura per chiedere un’informazione su un quesito o per sapere come

comportarsi di fronte ad una situazione che non sa come affrontare.

Di questi tempi, considerando il mutamento della nostra società che

presenta una gran parte di popolazione in età avanzata, risulta più

che mai importante restare più vicini e proteggere i più fragili, ed

allo stesso tempo garantire l’assistenza e la consulenza sui problemi

dei minori.

Ambulanza medicalizzata, si tratta di un mezzo di soccorso avanzato con

a bordo un infermiere e un medico, sarebbe utile che la medicalizzata

del 118 non dovesse coprire un territorio così vasto che va da Stintino

a Valledoria.