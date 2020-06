ElleBlack. Il nuovo singolo “Hangover Vibes”

Lunedì 15 giugno uscirà su tutti i digital stores un nuovo singolo del giovane cantautore pugliese ElleBlack, in collaborazione con Raja e Notjerk e pubblicato da Top Records.

La canzone è già disponibile per il pre-save a questo link: https://backl.ink/142530040

Scritta e composta dallo stesso ElleBlack e registrata presso il Valentino Records di Giuseppe di Gioia, la canzone è stata interamente composta durante il periodo di quarantena con uno sguardo all’arrivo dell’estate e con la speranza di sfogare quelle emozioni che l’artista ha dovuto reprimere durante il lockdown.

Il titolo della canzone, “Hangover Vibes”, fa infatti riferimento alla voglia di riabbracciarsi, tornare a festeggiare con gli amici e ubriacarsi d’amore.

«La canzone tende ad unire varie influenze musicali provenienti da diversi generei, dal rap, al pop, al reggaeton fino alla dance. Il testo del brano racconta di una storia d’amore basata sulle piccole cose dal punto di vista di un ragazzino che non vuole crescere. Come se volesse vivere in eterno. Spensierato e con la testa tra le nuvole, mentre il suo cuore rincorre un sogno».

Luigi Orlando, in arte ElleBlack, è un rapper, classe ’02, originario di Palagiano, Taranto. A soli 12 anni inizia a scrivere le prime poesie strutturate come se fossero lettere. Durante gli anni successivi prova, per la prima volta, a scrivere un testo in chiave musicale, pubblicato nel 2017, anno che lo segnerà artisticamente. In meno di un anno scrive il suo primo album, “Sono a Casa”, pubblicato da Top Records nel 2019, con cui inizia a farsi conoscere del mercato musicale italiano. Dieci canzoni con cui Elle si presenta parlando di ingiustizie sociali quotidiane e difficoltà comuni ad ognuno di noi. Introduce la sua ideologia contro-culturale, che egli stesso definisce “L’Arte Della Vita”.

A giugno 2019 esce il suo secondo singolo, “Snapshot”, con cui supera le sue aspettative e raggiunge ottimi risultati sulle piattaforme di streaming. Poi si ripresenta con “Ricordati chi sei”, un brano più introspettivo che raggiunge un bacino più ampio di ascoltatori, facendo il giro di circa 40 radio FM in tutta Italia.