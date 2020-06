Elezione segretario III commissione, Lega: “descritta situazione assolutamente non veritiera!”

“Sulla nomina dei segretari in commissione bilancio nessuna contrapposizione” lo dichiara il consigliere della Lega Michele Ennas “Il nostro gruppo ha chiesto che venisse finalmente conclusa la composizione dell’ufficio di presidenza in virtù della sua importanza nella gestione dei lavori in commissione e in considerazione del fatto che il punto era all’ordine del giorno da varie sedute ed è stato sempre rinviato.

Alcuni commissari hanno proposto il mio nome come possibile papabile, ma il posto spettava al Psd’Az e in tal direzione sì è proceduto eleggendo il collega Stefano Schirru all’unanimità dei voti della maggioranza. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro.” Conclude Ennas.

Sulla questione interviene anche io Capogruppo Lega in Consiglio Dario Giagoni “Ci siamo sentiti in dovere di portare avanti questo chiarimento in quanto abbiamo provato gran dispiacere nel leggere su importanti organi di stampa locali notizie non corrispondenti alla verità dei fatti.

Nessun abbandono dei lavori per protesta, la nostra presenza è stata garantita sino alla fine. Siamo sempre impegnati ad agire per il bene dei sardi e della Sardegna non abbiamo tempo per prenderci in polemiche strumentali e costruite su affermazioni inesatte.”