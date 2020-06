Economia: come funziona il prestito con delega

Tra i diversi strumenti finanziari, oggi vogliamo parlarvi del prestito con delega.

Il prestito delega è una particolare tipologia di finanziamento a cui non tutti possono accedere, ma è necessario soddisfare determinati requisiti: può essere richiesto presso qualsiasi istituto di credito o società finanziaria che opera sul territorio italiano oppure on line, una volta consegnata tutta la documentazione ritenuta necessaria per dare l’abbrivio alla fase istruttoria.

In pratica, con il prestito con delega si può richiedere un prestito in più e, in sostanza, si paga una sola rata per tutti i prestiti attivi, rata che non può superare i due quinti del proprio stipendio mediante trattenuta diretta, per cui l’importo della rata può raggiungere fino al 40 per cento della retribuzione netta mensile.

Chi può accedere

Il prestito con delega può avere una durata lunga. Non tutti, come abbiamo visto, possono accedere a questa tipologia di finanziamento. Il primo e più importante requisito per accedere al prestito con delega è la presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato: una parziale eccezione possono essere i lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, giacché alcune finanziarie consentono in determinate occasioni di poter accedere alla cessione del quinto e alla delega di pagamento anche a tali soggetti, tuttavia il finanziamento deve avere una durata che non può accedere la scadenza naturale del contratto di lavoro stesso, pertanto è evidente che in questi frangenti diventa decisiva la sostenibilità dell’importo e del relativo rimborso nei tempi prefissati.

Oltre alla tipologia di azienda, i lavoratori privati devono soddisfare determinati requisiti a sostegno della propria domanda di finanziamento, e pertanto giocano un ruolo preponderante l’anzianità di servizio, il tfr maturato e la presenza di un trattamento pensionistico integrativo.

Come funziona

La rata è sicuramente una delle prime cose da guardare quando richiedi un finanziamento: è importante ottenere maggiore liquidità, ma lo è ancora di più capire quali sono le condizioni di restituzione per organizzare il tuo futuro. Come avviene per la cessione del quinto, il prestito delega viene restituito con una trattenuta diretta sulla tua busta paga. Eliminato il problema di dimenticarsi dei versamenti.

L’importo totale della trattenuta non può superare il 40% del tuo stipendio. E, per legge, la trattenuta deve inoltre essere fissa, e calcolata comprendendo tutte le spese, anche quelle di istruttoria (le spese di agenzia per curare la pratica di erogazione). Puoi scegliere di restituire l’importo anche in 120 mesi (10 anni), secondo i tuoi bisogni.

Al prestito con delega è possibile attivare una assicurazione. Anche in questo, il prestito delega assomiglia molto alla cessione del quinto. L’agenzia ti chiederà di sottoscrivere un’assicurazione contro il rischio di perdita dell’impiego e di premorienza (con tutta la scaramanzia del caso). Questo è per tutelarti dagli imprevisti di ogni tipo. A differenza di altre forme di finanziamento che avrai visto, il prestito delega non deve essere motivato. Questo significa che non dovrai vincolare la tua richiesta di finanziamento ad una ragione specifica, avendo piena libertà di utilizzare la liquidità ricevuta come credi.