Due tartarughe marine tornano a casa

Saranno liberate insieme e quasi nello stesso momento, ma in due località diverse. Hope e Nuvola, due esemplari di tartaruga marina della specie caretta caretta, faranno ritorno nella loro casa lunedì 8 giugno.

Un pescatore di Cabras, Alessandro Piscedda, ha rinvenuto Nuvola a febbraio, quando era rimasta impigliata nelle reti e stava per affogare. A trovare Hope è stato invece un pescatore di Villasimius, Cristian Utzeri. Ad aprile la ha avvistata mentre galleggiava in difficoltà davanti al porto turistico Marina di Villasimius. Il CreS le ha curate e le due tartarughe marine sono ormai pronte per tornare nella loro casa.

La giornata mondiale degli oceani

Quest’anno la giornata mondiale degli oceani è dedicata all’innovazione per un oceano sostenibile. Per celebrarla, l’Area marina protetta del Sinis e l’Area marina protetta di Capo Carbonara a Villasimius le libereranno quasi nello stesso momento.

Le due Aree marine protette sono unite nella rete regionale per la conservazione della fauna marina della Sardegna, coordinata dall’Assessorato della difesa dell’ambiente – servizio tutela della natura, e il Centro di Recupero del Sinis, Cres.

Una realizzazione quasi in contemporanea

Per la prima volta quest’anno si realizza una liberazione quasi in contemporanea tra due Aree marine protette. La volontà è di portare all’attenzione di tutti l’importanza di questa giornata e il ruolo fondamentale che i mari e gli oceani rivestono per la vita sulla terra. L’invito è sempre quello di tenere dei comportamenti rispettosi dell’ambiente, perché le azioni dell’uomo non alterino ulteriormente l’ecosistema.

L’appuntamento è quindi per lunedì 8 giugno a San Giovanni di Sinis alle ore 10:30 e a Villasimius alle ore 12:00 presso la spiaggia di Porto Giunco.

Per maggiori informazioni visita il sito web dell’area marina protetta del Sinis e dell’area marina protetta di Capo Carbonara.