Difesa, Deidda (FdI): stanziati 800mila euro per la Caserma Carabinieri ‘Trieste’ di Iglesias

“Per la Caserma ‘Trieste’ di Iglesias che ospita la Scuola Allievi dei Carabinieri, verranno stanziati – per gli anni 2022, 2023 – 800 mila euro per ulteriori interventi di riqualificazione delle palazzine adibite a 1° e 2 ° compagnia”, annuncia Salvatore Deidda, Capogruppo di Fdi in Commissione Difesa che oggi ha ricevuto la risposta alla sua interrogazione dal Sottosegretario della Difesa Giulio Calvisi

“Ho ringraziato il Sottosegretario Calvisi, sempre disponibile ed attento alle richieste dell’opposizione ma questa non è una vittoria di una sola parte ma è un grande risultato per Iglesias, il Sulcis, i Carabinieri, i suoi allievi e per il personale della Caserma, valido e professionale”, spiega Deidda che anche in passato aveva presentato diversi emendamenti, sempre respinti e bocciati.

“Non ci siamo dati per vinti e abbiamo continuato ad insistere perché è un intervento necessario e giusto. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto e vigilaremo che tutto vada in porto”, conclude Deidda