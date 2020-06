Difesa, Deidda (FDI): auguri alla Marina Militare, orgoglio e vanto della nostra nazione nel mondo

“Oggi,10 giugno, festeggiamo la Marina Militare Italiana. Uomini e donne al servizio della Nazione che, con profondo spirito di sacrifico e dedizione, difendono e tutelano i nostri mari e si distinguono per il prezioso operato – invidiato da tutto il mondo – nelle missioni internazionali.

Un sentito e doveroso ringraziamento al Capo di Stato Maggiore M.M Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e a tutti i nostri marinai che si sono sempre distinti – soprattutto in piena emergenza Covid – per l’encomiabile servizio prestato. Nel 102esimo Anniversario della storica impresa di ‘Premuda’, omaggiamo tutti i caduti per la nostra Patria.

Nelle pagine di storia della nostra Nazione, si annoverano i nomi di uomini valorosi – appartenenti alla Marina Militare Italiana – che con le loro gesta, tramandate di Padre in Figlio, ci rendono orgogliosi”, lo dichiara il Deputato di FdI Salvatore Deidda, Capogruppo in Commissione e Responsabile Nazionale del Dipartimento Difesa