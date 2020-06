Deidda( FDI) : “Ancora troppe categorie dimenticate dal Governo”

Deidda(FDI):”Troppe categorie dimenticate dal Governo. Sosteniamo i fotografi e gli idonei agenti di Polizia Penitenziaria.”

“Oggi, insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia, sono sceso in Piazza per sostenere la categoria dei fotografi, completamente abbandonata a se stessa e che, ancora oggi, attende risposte chiare da parte di questo Governo. Non bastano i 600€, come da noi richiesto occorre eliminare i codici Ateco e farli lavorare in sicurezza.

Siamo stati anche al fianco dei candidati idonei degli Agenti della Polizia Penitenziaria, in attesa dello scorrimento della graduatoria, per poter finalmente contribuire professionalmente al loro ruolo. Abbiamo presentato numerose interrogazione ed emendamenti per questi ragazzi, vittime di un’ingiustizia e ignorati dal Governo.

la graduatorie sono valide e non si possono fare i concorsi, si dia almeno il via allo scorrimento. Da parte nostra, continueremo a dare battaglia in Parlamento a difesa di questa categoria”.

Lo dichiara il Deputato di FdI, On. Salvatore Deidda.