Trasporti, decreto ministeriale: limitazioni fino al 12 giugno per la Sardegna

Decreto ministeriale: nuove disposizioni per il trasporto aereo e marittimo nei collegamenti da e per la Sardegna. Riavvio completo di voli e navi dal 13 giugno

Per la nostra Regione, considerata la particolare situazione dell’organizzazione sanitaria, fino al 12 giugno il trasporto marittimo e aereo, su Cagliari, Alghero e Olbia, di viaggiatori di linea è limitato ai soli servizi in continuità territoriale. In pratica, si potrà viaggiare da e per Milano Malpensa e Roma Fiumicino con Alitalia.

Nessuna limitazione al trasporto delle merci.

Dal 13 giugno è previsto il riavvio di tutti i voli domestici e del trasporto marittimo da e per la Sardegna.

Le disposizioni del decreto 2 giugno 2020 sono efficaci fino al 14 giugno 2020.