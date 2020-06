Dal 9 giugno riavvio attività certificati patente monocratica, nautica e porti d’arma

NUORO, 8 GIUGNO 2020 – Riprenderà da martedì 9 giugno l’attività della Medicina Legale ATS Sardegna-ASSL Nuoro per i certificati di patente , presso l’Igiene Pubblica di via Trieste 80, a Nuoro.

Il Servizio sarà riavviato con un’importante novità rispetto al passato, introdotta per evitare assembramenti e prevenire la diffusione del nuovo Coronavirus: sarà attivata la prenotazione di 12 patenti (10 per il Distretto Socio Sanitario di Siniscola) e 5 porti d’arma.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate – sempre presso l’Igiene Pubblica di via Trieste 80, a Nuoro – ogni 20 minuti per utente e per ogni patente, e ogni 15 minuti per utente e per ogni porto d’arma, secondo i calendari scaricabili nel sito www.aslnuoro.it (Notizie e Patenti di guida – menù laterale a sinistra: Argomenti).