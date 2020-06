Da venerdì 5 giugno, Fridays For Future Strikes Again!

Domani venerdì 5 giugno, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Fridays For Future torna nelle piazze e nelle strade di tutta Italia per chiedere che la ripartenza dopo il Coronavirus non sia un ritorno alla normalità, ma un salto verso un mondo nuovo. L’unico in cui la vita sia possibile.

Dopo essere stati costretti in casa a causa dell’emergenza sanitaria, durante la quale abbiamo spostato online il nostro attivismo, possiamo finalmente tornare a protestare dal vivo, rispettando le norme di sicurezza anti covid-19.

In oltre 30 città d’Italia si svolgeranno flash-mob e manifestazioni: ovviamente, seguendo la scienza come sempre, rispetteremo le norme per la prevenzione del contagio. Ecco perché organizzeremo qualcosa di diverso: riempiremo le piazze di tutta Italia con centinaia di scarpe e cartelli, per ricreare simbolicamente una manifestazione, e organizzeremo dei “bike strike” in giro per le nostre città!

Ecco dove saremo: 📍

• Andria

• Arezzo

• Bari

• Bergamo – Piazza Marconi

• Brescia – Piazza Loggia

• Cagliari – Piazza Giovanni XXIII

• Carpi – Municipio

• Chieri – Stazione

• Faenza

• Firenze

• Forlì – Piazza Saffi

• Genova – Piazza De Ferrari

• Gorizia – Piazza del Municipio

• Milano – Largo Cairoli

• Monza – Piazza Trento e Trieste

• Napoli

• Olbia

• Parma – Piazza Garibaldi

• Pavullo nel Frignano – Piazza S. Bartolomeo

• Perugia

• Pinerolo – Piazza Vittorio Veneto

• Pisa – Piazza dei Miracoli

• Prato

• Rivoli

• Roma

• Roseto Degli Abruzzi

• Salerno

• Sassari

• Savona – Piazza Sisto IV

• Schio – Municipio

• Torino – Piazza Palazzo di Città

• Trento

• Treviso

• Urbino

• Venezia

• Vercelli – Piazza del Municipio

Tutti gli strike sono visibili sulla mappa ufficiale ⏩ https://fffutu.re/5giugno

In questo momento il Governo, il Parlamento e le istituzioni europee stanno progettando le misure per ripartire dopo la crisi del Coronavirus. Ora più che mai vogliamo far sentire la nostra voce, affinché gli ingenti fondi a disposizione del nostro paese siano investiti in un ambizioso piano per la transizione ecologica del paese.

La crisi climatica non si è fermata in questi mesi e ogni giorno nel mondo causa nuovi disastri, come la spaventosa invasione di locuste a cui abbiamo assistito in Sardegna. Non possiamo che esprimere il nostro disappunto e la nostra delusione per le prime misure economiche adottate durante la Fase 2. Il Futuro dell’umanità non è nei programmi del governo, e dell’Unione Europea.

Domani sarà anche il giorno della pubblicazione delle nostre proposte concrete per la rinascita post-Covid-19, che costituiranno un ulteriore passo avanti della nostra campagna RITORNO AL FUTURO, sostenuta da oltre 300 SCIENZIATI, 15.000 CITTADINI e di decine di associazioni, tra cui Greenpeace, Libera, WWF, CGIL, Slow Food e molte altre.

“Non abbiamo altra alternativa se non scendere in piazza per chiedere un vero Ritorno al Futuro. In gioco non c’è solo l’ambiente, di cui domani si celebra la giornata mondiale. Ci sono le nostre vite, la nostra salute, la nostra economia, il nostro futuro.”

FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA

Aderisci e diffondi la Campagna Ritorno Al Futuro!