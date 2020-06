CTM. Nuove disposizioni sul numero dei passeggeri a bordo.

CTM comunica che, in ottemperanza al DPCM dell’11 Giugno 2020 e dopo aver ricevuto il nulla osta da parte della Direzione dell’Assessorato Regionale dei Trasporti, a partire dai prossimi giorni, ( da domani sulle linee 9, 5ZEUS, 30 e 31, PF, PQ e QS) sui mezzi CTM il coefficiente massimo di riempimento sarà portato al 60% dei posti totali indicati nella carta di circolazione.

La distanza di un metro è stata derogata per i passeggeri in piedi mentre per i posti a sedere va rispettata la segnaletica presente a bordo (adesivi sui sedili). E’ obbligatorio l’uso della mascherina correttamente indossata, ossia coprendo naso e bocca.

A seconda della tipologia, i mezzi potranno trasportare un numero massimo di passeggeri secondo quanto riportato nella tabella.