Comunicazioni del Presidente; Approvazione Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni; Approvazione del Regolamento sullo svolgimento dell’assemblea e procedure elettorali.

Il presidente Mario Maulu, a norma dello Statuto A.C.I., ha indetto l’Assemblea Ordinaria dei Soci, presso la Sede sociale dell’Ente, in prima convocazione il 29 giugno 2020 alle ore 8:00, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione il, alle ore, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, con il seguente O.d.G:Secondo le disposizioni di prevenzione Covid19, all’Assemblea sono invitati a partecipare tutti i Soci aventi diritto, in numero massimo tale da garantire il rispetto delle distanze interpersonali e con l’utilizzo dei presidi di protezione individuale stabiliti.Maulu raccomanda la partecipazione in videoconferenza sincrona, le cui credenziali devono essere richieste a automobileclub@oristano.aci.it entro e non oltre le oredel.Infine, Maulu informa anche che gli elaborati di cui all’ordine del giorno, sono a disposizione dei Soci.

Rosy Massa